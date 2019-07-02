اندلاع حريق داخل مبنى نادي الشرطة الرياضي

2019/07/02 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقاً اندلع في عدد من الكرفانات داخل نادي الشرطة".وأضاف المصدر، ان" فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".انتهى..م.م

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