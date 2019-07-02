2019/07/02 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أساس لها من الصحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطنة عُمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطنة عُمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).