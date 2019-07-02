حازم ودلفين.. قصة عشق ايزيدية نشأت في العبودية وأينعت مع الحرية

2019/07/02 | 15:53

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اربيل (كوردستان 24)- تكلّلت قصة الحب التي جمعت الناجي الإيزيدي حازم مع محبوبته الناجية دلفين بعد سنوات من الأسر والعذاب في قبضة تنظيم داعش.

واختطف تنظيم داعش كلا من حازم ودلفين حين اجتاح سنجار في 2014 ضمن آلاف الإيزيديين الذين أسرهم التنظيم.

وووضع حازم في معسكرات لتدريب الأطفال للقتال مع التنظيم وتمكن من منع بيع دلفين لأحد طوال السنوات الثلاث التي بقيت فيها مخطوفة لدى داعش بذريعة أنها خطيبته.

وتحررت دلفين من داعش بعد أن ظلت مختطفة 3 سنوات لكنها انتظرت حازم الذي تم تحريره بعد عامين من انتظارها.

وقال حازم لكوردستان24 "أدرك تماما حجم ماعانته دلفين في العبودية لذا فإنني أعدها أن أعوضها وأسعى بكل طاقتي لمنحها السعادة".

وبمجرد نيله لحريته تقدم حازم لخطبة دلفين حيث تمت مراسم الزواج وسط جو من البهجة والفرح في المخيم الذي يسكنان فيه.

تحرير سوار أحمد

عن تقرير لماهر شنكالي

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