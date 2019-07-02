2019/07/02 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية بايقاف كافة الاجراءات التعسفية باخلاء الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي من ساكنيها.وقالت عضو اللجنة وحدة الجميلي في مؤتمر صحفي” ان الاراضي التي تحيط بمطار بغداد الدولي لها جنبة انسانية بغض النظر عن الجنبتين السياسية والاستثمارية ، لان مساحة الارض المحيطة بمطار بغداد نحو 106 الاف دونم ، وهذه الارض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان النيابية تطالب بايقاف كافة الاجراءات التعسفية باخلاء الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي من ساكنيها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان النيابية تطالب بايقاف كافة الاجراءات التعسفية باخلاء الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي من ساكنيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).