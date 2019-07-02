لجنة الخدمات وشؤون الأعمار النيابية تكشف عن تهديدات محلية لجهات معرقلة ضد مشروع مطار كركوك الدولي

2019/07/02 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الخدمات وشؤون الأعمار النيابية عن تهديدات محلية لجهات معرقلة ضد مشروع مطار كركوك الدولي.وقال رئيس السن الحالي للجنة كاظم الحمامي في مؤتمر صحفي ، أن نسبة الإنجاز في مطار كركوك الدولي هي نسبة ملموسة على أرض الواقع ، مشيرا الى أن بعض الجهات التنفيذية تجاهلت المشروع تماما والأغرب من ذلك ان لجان […]

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