كان يحاسب الرجال على الحلاقة والنساء على ارتداء الخمار في الموصل..وهذا مصيره

2019/07/02 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القاء القبض على احد عناصر ما يسمى بالحسبة التابعة لداعش الارهابي في الساحل الايسر لمدينة الموصل.

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