واضاف ان “القوات الامنية نقلت المعتقلين الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، للتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء”، مبينا أن “من بين المعتقلين الذين تم تسليمهم الى القوات الامنية قيادات بارزة يصنفون ضمن الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي ومن مختلف محافظات العراق”.
واوضخ المحلاوي، أن “المعتقلين الذين تم تسليمهم الى القوات الامنية يعدون من ابرز المطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة 4/ ارهاب بتهمة استهداف القوات الامنية والمدنيين وتفجير البنى التحتية ومنازل المدنيين وسرقتها”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تسلم العراق 100 داعشي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تسلم العراق 100 داعشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).