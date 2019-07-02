2019/07/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الثلاثاء، عن قيام الجانب السوري بتسليم العراق 100 داعشي الى القوات الامنية بينهم قيادات.وقال المحلاوي في تصريح تصريح صحفي، إن “الجانب السوري سلم الى قيادة عمليات الجزيرة المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة 100 عنصر بداعش تم اعتقالهم خلال سيطرة الجيش السوري على مناطق مختلفة من الاراضي السورية خاصة القريبة من الشريط الحدودي مع العراق”.

واضاف ان “القوات الامنية نقلت المعتقلين الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، للتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء”، مبينا أن “من بين المعتقلين الذين تم تسليمهم الى القوات الامنية قيادات بارزة يصنفون ضمن الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي ومن مختلف محافظات العراق”.

واوضخ المحلاوي، أن “المعتقلين الذين تم تسليمهم الى القوات الامنية يعدون من ابرز المطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة 4/ ارهاب بتهمة استهداف القوات الامنية والمدنيين وتفجير البنى التحتية ومنازل المدنيين وسرقتها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تسلم العراق 100 داعشي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تسلم العراق 100 داعشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).