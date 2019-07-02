تحذير من غضب شعبي في النهروان بسبب شح المياه

2019/07/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..حذر النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الثلاثاء، من أزمة انسانية تعيشها منطقة النهروان، شرقي بغداد، مطالبا الجهات المعنية بوضوع حلول لمشاكل الماء والكهرباء هناك.وقال المكصوصي، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، حضرته /المعلومة/ إن “الايادي والالسن كلت عن المخاطبات الرسمية والزيارات المتعددة التي اجريناها لكافة الجهات المعنية بخصوص أزمة ماء […]

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