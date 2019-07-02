الساعدي: مخصصات مشاريع الكهرباء بالسنوات الماضية تجاوزت الـ 50 مليار دولار

2019/07/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس كتلة تحالف الاصلاح والاعمار في البرلمان النائب صباح الساعدي، الثلاثاء، 02 تموز، 2019، إن ميزانيات الكهرباء بالسنوات الماضية تجاوزت الـ 50 مليار دولار.

وذكر الساعدي في مؤتمر صحفي بالبرلمان أنه "انطلاقا من تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب المضي يعتبر من مهامه الاساسية التي توازي مهمة التشريعي للقوانين وانسجاما مع مشروع الاصلاح وضمن النظام الداخلي يمارس النائب دوره الرقابي من خلال الاستجواب واللجان التحقيقية تعتبر مشكلة الطاقة الكهربائية من المشاكل التي لم تجد الحكومات حلول جذرية لها وخصصت الميزانيات السابقة عشرات المليارات للكهرباء من اجل توفير الطاقة الكهربائية ندخل الصيف السابع عشر بعد التغيير والكهرباء تسوء مشكلتها صيف بعد اخر الاكثر ايلاما ان التخصيصات المالية تزداد سنة بعد سنة".

وبين أن "ميزانيات مشاريع الكهرباء تجاوزت الخمسين مليار دولار بما يعادل 50 الف ميغاواط مما يعتبر انه مصدر حقيقي لاكثر من 20 الف ميغاواط باعتبار ان الاحتياج الفعلي هو 30 الف ميغاواط، وان المشكلة في العراق ليس في الاموال وانما في ادارتها والتخطيط السليم بادارة المؤسسات".

وتابع أن "المشكلة الحقيقية في الفساد التي يعشعش في مؤسسات الدجولة ومنها الكهرباء لذلك قدمنا طلب الى رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية تاخذ على عاتقها التحقيق بكل عقود وزارة الكهرباء التي ابرمتها منذ عام 2006 حتى وقتنا الحاضر وبزمن الوزراء محسن شلاش وكريم وحيد ورعد شلال وكريم عفتان وقاس الفهداوي ولؤي الخطيب وكذلك يشمل التحقيق نواب رئيس الوزراء لشؤوتن الطاقة حسين الشهرستاني وثامر الغضبان".





وبين أن "رئيس مجلس النواب وافق بتشكيل اللجنة التحقيقية وبتوقيع 76 نائب وتوجيه رئيس المجلس بوضعه على جدول الاعمال للتصويت على اللجنة التحقيقية".

بغداد اليوم - بغداد

حذرت النائبة وحدة الجميلي، الثلاثاء، 02 تموز، 2019، الحكومة من تنفيذ اجراءات ’’تعسفية’’ لاخلاء اراض محيطة بمطار بغداد.

وقالت الجميلي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاراضي

بغداد اليوم - خاص

كشفت لجنة الامن النيابية، الثلاثاء 2 تموز 2019، حقيقة الانباء عن اعلان انذار امني لتعزيز امن المناطق التي تحتوي على مقار لبعثات دبلوماسية عربية واجنبية في بغداد، بعد ورود تهديدات عقب اقتحام سفارة البحرين ببغداد، الخميس 27 حزيران

بغداد اليوم _ خاص

أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الثلاثاء (2 تموز 2019)، تخلي تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار مقتدى الصدر عن جميع مناصب الوزراء والدرجات الخاصة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الزاملي في حديث خص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الساعدي: مخصصات مشاريع الكهرباء بالسنوات الماضية تجاوزت الـ 50 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الساعدي: مخصصات مشاريع الكهرباء بالسنوات الماضية تجاوزت الـ 50 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).