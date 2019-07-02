نواب كتلة المكون التركماني يستنكرون الممارسات القسرية من قبل الحكومة ضدهم

2019/07/02 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نواب كتلة المكون التركماني، جماهيرهم الى الاستعداد لكل الخيارات والوسائل الدستورية في عموم المناطق التركمانية استنكارا للممارسات القسرية من قبل الحكومة ضدهم.وقال النائب احمد حيدر في مؤتمر صحفي مشترك ان الكتل السياسية والرئاسات الثلاث وبعد عجزهم عن احقاق الحق واعطاء الشعب التركماني حقوقه الادارية والسياسية والثقافية والمحاولات الجادة في اعادة عقارب الساعة الى […]

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