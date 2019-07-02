2019/07/02 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qifg3N4rdSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين | المزارعون يواجهون من انتشار الافات ومنها حشرة اسكاد الامريكية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين | المزارعون يواجهون من انتشار الافات ومنها حشرة اسكاد الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).