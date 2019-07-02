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شاهد بالفيديو.. صلاح الدين | المزارعون يواجهون من انتشار الافات ومنها حشرة اسكاد الامريكية


شاهد بالفيديو.. صلاح الدين | المزارعون يواجهون من انتشار الافات ومنها حشرة اسكاد الامريكية
2019/07/02 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: qifg3N4rdSM

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