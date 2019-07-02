سعود قبيلات - تراجيديا إغريقيَّة أردنيّة فصولها تترى

2019/07/02 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات سرَّني جدّاً ما حظي به كتاب الدكتور عبد الله العسَّاف «ثورة البلقاء ومشروع الدولة الماجديّة» مِنْ تنويهٍ منصف في موقع goodreads الشهير..التابع لشركة أمازون الشهيرة هي أيضاً.جاء هذا على شكل مقالٍ احتفى بالكتاب وبالمؤلِّف، قائلاً: «لفت نظري جهد المؤلِّف الذي غطَّى ما أوردته الكتب من تاريخ سياسيّ..مع ما أوردته الوثائق البريطانيَّة..ولم يترك المؤلِّف الروايات الشفهيّ......

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