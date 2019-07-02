الحلبوسي يوافق على طلب نيابي موقعا من 76 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقية في عقود وزارة الكهرباء

2019/07/02 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على طلب نيابي موقعا من 76 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقية في عقود وزارة الكهرباء مع التوجيه بوضعه على جدول الاعمال للتصويت على تشكيل تلك اللجنة التحقيقية.وقال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي في مؤتمر صحفي انطلاقا من تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ويعتبر من مهامه الاساسية التي توازي […]

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