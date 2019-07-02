الاسبوع المقبل..البرلمان يستضيف وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة إخراج الجيش من المدن

2019/07/02 | 16:08

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عزمها استضافة وزيري الداخلية والدفاع الأسبوع المقبل ل...

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