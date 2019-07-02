تراجع وتيرة تحديث المستخدمين للهواتف الذكية خلال العام الحالي

2019/07/02 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أمريكية لأوضاع السوق أن وتيرة تحديث مستخدمي الهواتف الذكية لهواتفهم تراجعت خلال العام الحالي، وهو ما ينعكس على الشركات العاملة في هذا المجال

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