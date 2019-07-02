والد نيمار ينفي شائعات انتقال ابنه الى برشلونة

2019/07/02 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى والد اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنباء ذهابه إلى برشلونة للاجتماع مع أندريه كوري الذي يعرف برجل النادي الكتالوني في

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