صحيفة: ميليشيات عراقية تُفكر بقمع احتجاجات الجنوب

2019/07/02 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت صحيفة “العرب” اللندنية، اليوم الثلاثاء، بأن زعماء #أحزاب سياسية وقادة #ميليشيات مسلّحة يحملون سيناريو تحوّل #الاحتجاجات إلى ثورة #شعبية على محمل الجدّ وبدأوا بالفعل بالتحسب […]

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