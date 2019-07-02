2019/07/02 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار “رحيم الخاقاني ” عن تشكيل لجنة لمتابعة مطالب المتظاهرين في قضاء الإصلاح للإسراع بوضع الحلول الآنية والمستقبلية لمعاناة أهالي القضاء “.وقال الخاقاني , في تصريح للنعيم نيوز , ” إن اللجنة ستقدم توصياتها إلى هيئة رئاسة المجلس خلال موعد أقصاه العاشر من شهر تموز الجاري .وأشار إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل لجنة متابعة مطالب المتظاهرين لإنهاء معاناتهم النعيم نيوز.

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