المالية النيابية تحمل عبد المهدي مسؤولية صرف الأموال لكردستان

2019/07/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل 724 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان دون أرسل حكومة الاقليم أموال صادرات النفط المستحقة، فيما بينت أن عبد المهدي يتحمل المسؤوليات القانونية داخل مجلس النواب لعدم التزام الإقليم بدفع مستحقات النفط لغاية الآن.وقالت عضو اللجنة سهام شنون في […]

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