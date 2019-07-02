2019/07/02 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتمتع جبن الحمير الصربي الفريد من نوعه بلونه الأبيض وكثافته ونكهته الحادة، وهو ليس لذيذا فحسب بل جيد للصحة أيضا، وفق ما يقول سلوبودان سيميتش وهو واحد من صنّاعه, إلا أن هناك "مشكلة" وحيدة وهي أن سعر الكيلوغرام الواحد لهذا الجبن يبلغ ألف يورو (1130 دولارا)، ما يجعله الأغلى في العالم!ويحلب سيميتش وفريق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (!!! جبن الحمير الأغلى في العالم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (!!! جبن الحمير الأغلى في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).