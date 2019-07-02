خامنئي يجري تغييرات في مناصب القيادات العسكرية

2019/07/02 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، قرارين يتعلقان بإجراء تغييرات في عدد من مناصب القيادات العسكرية الإيرانية.

وعين خامنئي حسب خبر أوردته وكالة فارس الإيرانية للأنباء، محمد رضا آشتياني، نائبا لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بدلا من النائب السابق لرئيس الإركان عطاء الله صالحي، فيما نص القرار الثاني على تعيين العميد غلام رضا سليماني، رئيسا لما يسمى منظمة تعبئة المستضعفين “البسيج”، ليحل محل الرئيس السابق للمنظمة غلام حسين غيب، في خطوة تزامنت مع تصاعد حدة التوتر والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

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