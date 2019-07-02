قتيل وجرحى في انفجار ناقلة بميناء تركي

2019/07/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أدى انفجار ناقلة للغاز المسال في ميناء تركي، الثلاثاء، إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين على الأقل بجروح، فيما لم تحدد حتى الآن أسباب الانفجار .

وذكرت شركة بتكيم لصناعة البتروكيماويات أن انفجارا في ناقلة لغاز البترول المسال أسفر عن مقتل إيطالي من أفراد طاقمها وإصابة 15 آخرين في ميناء ألياجا بإقليم إزمير في غرب تركيا.وكانت الناقلة راسية في الميناء عند مصنع للبتروكيماويات تابع لشركة بتكيم، وتديره شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية سوكار.ونقلت رويترز عن إرهان جوناي نائب حاكم إقليم ألياجا للصحفيين إن إيطاليا من أفراد الطاقم لقي حتفه ويدعى روبرتو مونتجرديا.من جانبه،قالت شركة بتكيم في بيان صحفي "اندلع حريق عند الرصيف رقم 5 لشركة بتكيم في حوالي الساعة 23:20 بالتوقيت المحلي (20:20 بتوقيت غرينتش) لسبب غيرمحدد أثناء الربط بالسفينة سينزانيا التي ترفع علم إيطاليا للتزويد بهيدروكربونات سائلة".وأضاف البيان "تم إخماد الحريق بفضل التدخل الفوري لفرقنا، ولاتزال أعمال تبريد السفينة مستمرة".وذكرت وكالة الشحن تريبيكا أن منشأة بتكيم أغلقت في إطار التحقيقات، لكن مصفاة ستار ما زالت تعمل.وقالت تريبيكا في رسالة بالبريد الإلكتروني "مصنع بتكيم في ألياجا مغلق أمام عمليات الميناء نظرا لأن المدعي العام يحقق في الحادث".انتهى

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