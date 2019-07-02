البرلمان يُنهي مناقشة مشروع التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي

2019/07/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.

وقال مصدر نيابي، لوكالة {الفرات نيوز}، إن "مجلس النواب أنهى مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم {٧٦} لسنة ٢٠١٢".وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم، جلسته الـ30 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الاولــى في الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيسه حسن الكعبي، بحضور 172 نائباً.انتهى

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