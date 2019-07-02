نائب: قرار الحكومة بشأن استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد يحتوي على شبهات فساد خطيرة

2019/07/02 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبار/ قال عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، اليوم الاثنين، ان قرار مجلس الوزراء القاضي باستثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد غير مدروس ويحتوي على شبهات فساد خطيرة.واشار الصيدلي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه الى، ان "شبهات فساد تحوم حول قرار استثمار الأراضي والعقارات التي تحيط بمطار بغداد الدولي".

وأضاف البيان، ان "تلك الأراضي الزراعية والعقارات المحيطة بالمطار يقطنها عدد كبير من المواطنين الآمنين ، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الشركة المتقدمة للاستثمار غير كفؤة ولاتمتلك ملاءة مالية وليس لها أعمال مماثلة تبعث على الاطمئنان".

ودعا الصيدلي رئيس الوزراء الى "إعادة النظر في مثل هكذا قرار مجحف لأنه يصادر اراضي تقدر مساحتها ١٢٠ الف دونم دون أي تعويض مالي او ثمن لمالكيها"،على حد قوله.

واعتبر عضو مجلس النواب، القرار "بالخسارة المالية والاقتصادية الكبيرة للبلد خاصة ان العراق يعاني من نقص حاد في المنتوج الزراعي المحلي وقلة الاراضي السكنية".



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