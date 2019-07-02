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وزير النفط الإيراني: طهران معفاة من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج


وزير النفط الإيراني: طهران معفاة من اتفاق
2019/07/02 | 16:23
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