2019/07/02 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي مباحثات هاتفية مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب بيان لمكتب عبدالمهدي، فانه تم البحث في تعاون البلدين في مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم اوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، حيث أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ماتم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المملكة العربية السعودية في شهر نيسان الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات.

وتأتي المباحثات بعد ساعات من اعلان وزير النفط العراقي ان حكومته وباقي أوبك يسعون لاحتواء مخزونات الخام العالمية واستعادة التوازن بالسوق التي يواجه ”تحديات كبيرة“، وفقا لبيان وزاري.

والتقى الوزير ثامر الغضبان اليوم بنظيريه السعودي والروسي على هامش اجتماع أوبك في فيينا.



وقال البيان إن الوزراء الثلاثة بحثوا تطورات سوق النفط وتبادلوا وجهات النظر بشأن تمديد تخفيضات المعروض.

وتجتمع أوبك يوم الاثنين ثم تجري محادثات يوم الثلاثاء مع روسيا والحلفاء الآخرين، في إطار التحالف المسمى أوبك+.



وقال الغضبان إن المحادثات ستتناول تخفيضات الإنتاج وتحركات السوق والتزامات المنتجين.

وخفضت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا إنتاج النفط منذ 2017 لمنع هبوط الأسعار وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر منتج في العالم هذا العام متفوقة على روسيا والسعودية.

وتبدو أوبك وحلفاؤها بصدد تمديد تخفيضات معروض النفط هذا الأسبوع حتى نهاية 2019 على الأقل مع انضمام إيران إلى كبار المنتجين السعودية والعراق وروسيا في تبني سياسة تهدف إلى دعم سعر الخام وسط اقتصاد عالمي آخذ بالضعف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي والملك سلمان يبحثان التعاون واستقرار اسعار النفط) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي والملك سلمان يبحثان التعاون واستقرار اسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).