مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لقانون الناجيات الايزيديات

2019/07/02 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى لمشروع قانون الناجيات الايزيديات.

وقال مصدر نيابي للنور نيوز، ان “مجلس النواب أنهى في جلسته، اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون الناجيات الإيزيديات”.

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