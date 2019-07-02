ائتلاف العبادي يعلن دعمه لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة

2019/07/02 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، تأييده للأمر الديواني 237 الخاص بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، مؤكدا دعمه لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “يحيط ائتلاف النصر الرأي العام، بانّ حكومة العبادي ومن خلال لجنة مختصة برئاسته كانت قد اصدرت نظاما بتاريخ 7.3.2018 بالامر الديواني 57 والذي نظّم قانونيا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين الابطال ورعاية الشهداء والجرحى، وقد تم بالفعل البدأ بتنفيذ هذا (النظام) في فترة الحكومة السابقة وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد، وكان الاولى الاستمرار بتنفيذ هذا (النظام) الذي له قوة القانون وليس اهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريا”.





وأضاف، ان “ائتلاف النصر اذ يؤيد اجراء القائد العام للقوات المسلحة، يدعو في ذات الوقت الى اصدار الاوامر والتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركه وجميع الوجودات العسكرية وشبه العسكرية في البلاد”.





وشدد ائتلاف النصر، على ان “وحدة واستقرار الدولة تقتضي واحدية قوتها وقواتها، واوحدية سلطاتها ومؤسساتها، واستثناء اي قوة خارج اطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادتها”.





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