ماذا حل بنصب معركة “ذات الصواري” في البصرة..؟

2019/07/02 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق حل الاهمال بنصب معركة “ذات الصواري” التي تعد اول معركة انتصر بحرية انتصر فيها العرب على الروم، حيث شيد هذا النصب منذ عام 1973 ويمر به يوميا اعضاء مجلس البصرة من دون الالتفات لحاله.!!

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