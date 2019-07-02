البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون تصديق اتفاقية انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة

2019/07/02 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.





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