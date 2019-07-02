عدنان حمد يرد على بيان رئاسة الوزراء

2019/07/02 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… رد مدرب المنتخب الوطني السابق، عدنان حمد، على بيان مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان، بشأن الانباء التي تحدثت عن عقوبة حرمانه من تدريب المنتخب.وقال حمد في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، “اطلعت على البيان الصادر عن مستشار رئيس الوزراء، الاخ اياد بنيان، الذي أعتز به أخا وزميلا وإذ أشكر اهتمامه […]

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