القبض على احد عناصر داعش بايسر الموصل

2019/07/02 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على احد عناصر داعش الارهابي في الجانب الايسر لمدينة الموصل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان” ان فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة القى القبض على احد عناصر داعش الإرهابية والذي كان يعمل فيما يسمى ( بالحسبة ) وحسب إفادات […]

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