اندلاع حريق في مقر نادي الشرطة ببغداد

2019/07/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مقر نادي

الشرطة الرياضي وسط بغداد.

وقال المصدر ان "حريقاً اندلع في عدد من الكرفانات داخل نادي الشرطة

في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على

إخماده".

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