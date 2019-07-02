2019/07/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصيادي يتهم "جهات" بالفساد في لجنة النزاهة النيابية

كلمة -

بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، يوم الثلاثاء،

عن محاولات لـ”جهات فاسدة لشراء الأصوات” في اللجنة وجعلها “تابعة”

على حد تعبيره.

وقال الصيادي في بيان إن "بعض الجهات الفاسدة تحاول شراء الأصوات

لغرض ترشيح أحدهم حتى تكون اللجنة تابعة لهذا وذاك وبذلك تفقد

قيمتها الرقابية ومتابعة وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة".

واضاف: "سوف نعلن انسحابنا من هذه اللجنة إذا حدث ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي يتهم جهات بالفساد في لجنة النزاهة النيابية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيادي يتهم جهات بالفساد في لجنة النزاهة النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).