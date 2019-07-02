إعفاء الطلبة من ذوي الشهداء من الأجور الدراسية في كلية الإمام الكاظم

2019/07/02 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، شمول الطلبة من ذوي الشهداء بالاعفاء من الاجور الدراسية في الكليات الحكومية .

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