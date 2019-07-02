2019/07/02 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عصابة سرقة قامت بسرقة مبلغ من المال جنوبي العاصمة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة من القاء القبض على (عصابة) وذلك لقيامهم بسرقة (مبلغ من المال) من داخل عجلة من خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة قامت بسرقة مبلغ من المال جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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