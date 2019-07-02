2019/07/02 | 16:33

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المنافذ الحدودية: ضبط اكثر من 60 طنا من المواد الغذائية غير مصرح بها في ميسان

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط 6 شاحنات محملة بمواد

متنوعة تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب الحدودي في محافظة

ميسان.وقالت الهيئة في بيان انه "ضباط شعبة البحث والتحري في الهيئة وخارج

الحرم الجمركي بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل مركز جمرك

المنفذ والدوائر ذات العلاقة ضبطت 6 شاحنات محملة بمواد متنوعة

(بصل/فاكهة/بسكت/جكليت) تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب الحدودي في

محافظة ميسان".واضافت، انه "بعد تدقيق المعاملات الجمركية تبين أن هناك فارق

بالاوزان مقارنة بالمصرح بها في المعاملة الجمركية، حيث كان الفارق في

مادة البصل أكثر من 20 طن وفي فاكهة ألو بفارق 11 طن والجكليت بفارق

15 طن والبسكت بفارق وزن 14 طن مما سببت هدرا في المال العام والتهرب

من دفع الرسوم الجمركية ".واشارت الهيئة الى انه "تم إحالة المخالفات وفق محضر اصولي إلى قاضي

التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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