2019/07/02 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..دعت النائب وحدة الجميلي، الثلاثاء، الى سحب اجازة الشركة المكلفة باستثمار المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، معتبرة أن الاجراء “تعسفيا” بحق المواطنين هناك، فيما وصفت الشركة المنفذة بـ”البائسة”.وقالت الجميلي، في مؤتمر صحفي حضرته / المعلومة /، إن “الاراضي التي تحيط بمطار بغداد الدولي لها جنبة انسانية بغض النظر عن الجنبتين السياسية والاستثمارية”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من تهجير 300 ألف مواطن بسبب استثمار محيط مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من تهجير 300 ألف مواطن بسبب استثمار محيط مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).