2019/07/02 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا قرر البرلمان العراقي تمديد فصله التشريعي لمدة شهر؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا قرر البرلمان العراقي تمديد فصله التشريعي لمدة شهر؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).