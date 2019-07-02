مؤسس ويكيبيديا يدعو لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي

2019/07/02 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق دعا مؤسس #ويكيبيديا #لاري_سانجر، اليوم الثلاثاء، إلى #إضراب عالمي ومقاطعة وسائل #التواصل_الاجتماعي هذا الأسبوع للاحتجاج على انتهاكات #الخصوصية وبيانات #المستخدم.وذكر سانجر في تدوينة له، أن […]

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