2019/07/02 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على داعشي يمنع حلق اللحية والتدخين في الموصل

تمكنت القوات الامنية من اللقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش

الارهابي والذي كان يمنع حلق اللحية وتدخين السكائر في مدينة الموصل

.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن في بيان اليوم ان " فوج

طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على

معلومات دقيقة القى القبض على احد عناصر داعش الإرهابية والذي كان

يعمل فيما يسمى ( بالحسبة) وحسب إفادات الشهود بأنه كان يقوم

بمحاسبة المواطنين على منع حلاقة اللحية وتدخين السكائر وإرتداء

النقاب ( الخمار ) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة

الموصل ".

واضاف معن انه "تم القبض عليه في منطقة ( حي الإعلام )في الجانب

الأيسر لمدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على داعشي يمنع حلق اللحية والتدخين في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على داعشي يمنع حلق اللحية والتدخين في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).