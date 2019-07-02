الديمقراطي الكردستاني ينفي حل أزمة منصب محافظ كركوك

2019/07/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… نفى القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار باببكي، الثلاثاء، الاتفاق بشكل نهائي بشأن أزمة منصب محافظ كركوك خلال اجتماع السليمانية الذي جرى أمس.وقال بابكيي لـ/ المعلومة /، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتفق نهائيا مع الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية بشان منصب محافظ كركوك بل كان تفاهما ضمنيا”.وأضاف، أن “الاتفاق […]

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