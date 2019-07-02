2019/07/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصير فليح الثقافة التي تهيمن على العالم بوجه الإجمال الآن هي الثقافة الغربية، ولا سيما ان عصرنا هو عصر الصورة والسرعة والعولمة ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.لكن مجتمعاتنا العربية تتميز عادة بانها مجتمعات تميل الى القطعية، فهي اما ترفض شيئا ما رفضا تاما، او تقبله بحماس، ومن النادر التحلّي بموقف نقدي في الفكر والممارسة يجعل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفكر..و «موضات الفكر» المركز الخبري الوطني.

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