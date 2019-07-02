كوشنير ينشر نص صفقة القرن باللغة العربية الان ترجمة خولة الموسوي

2019/07/02 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الخطة الاقتصادية الأمريكية باللغة العربية على موقع البيت الأبيض.https://www.whitehouse.gov/mep/documents/mep_arabic.pdf النص الكامل للخطة الاقتصادية بعنوان: “من السلام إلى الازدهار رؤية جديدة للشعب الفلسطيني”.وقال غرينبلات : “في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم”.

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