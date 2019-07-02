المالية النيابية توضح حقيقة وجود تخفيض برواتب الموظفين

2019/07/02 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عدم وجود أي تخفيض في رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية الاتحادي، فيما أشارت إلى أن اللجنة قامت بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة.

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