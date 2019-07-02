2019/07/02 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقي 14 بحارا حتفهم جراء حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البحارة قتلوا بسبب تسممهم بالغازات السامة الناتجة عن الحريق.وبحسب البيان، فإن الحريق نشب، يوم الاثنين، على متن غواصة مخصصة لدراسة المياه العميقة وقيعان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 14 بحارا جراء حريق شب على متن غواصة روسية وكالة خطوة برس.

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