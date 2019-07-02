2019/07/02 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخاب النائب وليد السهلاني رئيسا للجنة الخدمات والنائبة عائشة المساري نائبا له

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب النائب وليد السهلاني رئيسا للجنة الخدمات والنائبة عائشة المساري نائبا له وكالة خطوة برس.

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