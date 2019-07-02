2019/07/02 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت هيئة المنافذ الحدودية (6) شاحنات محملة بمادة معجون (الطماطم) والتنور الغازي إلى الجانب الإيراني لفشلها في الفحص المختبري في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.وذكرت الهيئة في بيان” تم إعادة شاحنة محملة بمعجون (الطماطم) ايراني المنشأ لفشل فحصها المختبري إستناداً إلى كتاب لجنة الصحة في منفذ الشيب.كما تم إعادة (5) شاحنات محملة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة ارساليات إلى الجانب الإيراني لفشلها في الفحص المختبري في منفذ الشيب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة ارساليات إلى الجانب الإيراني لفشلها في الفحص المختبري في منفذ الشيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).