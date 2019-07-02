2019/07/02 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مال واتصال: يس عراق تساهم شركات محلية ودولية في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات عبر اقامة معرض او تجمع للخريجين يتم من خلاله الاعلان عن الوظائف الشاغرة.وشاركت زين العراق بعدة معارض اقيمت في مختلف الجامعات وكانت المشاركة هذه المرة بالجامعة التقنية الجنوبية في البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور” بمساهمة شركات محلية ودولية.. اقامة تجمع للخريجين للاعلان عن الوظائف الشاغرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور” بمساهمة شركات محلية ودولية.. اقامة تجمع للخريجين للاعلان عن الوظائف الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).