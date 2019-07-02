2019/07/02 | 17:25

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انتخاب وليد السهلاني رئيسا للجنة الخدمات وعائشة المساري نائبا للرئيس وبيستون عادل مقررا

تأریخ التحریر: : 2019/7/2 17:18

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